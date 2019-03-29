Мусоросортировочный завод в Витебске планируют ввести в 2020 году

29 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мусоросортировочный завод в Витебске планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.
Объект возводится за счет госучреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов". "Мусоросортировочный завод планируется ввести в строй в 2020 году. В этом году намерены обустроить инфраструктуру, построить производственный корпус, административное здание, склады", - отметили в горисполкоме.
Вопрос строительства завода сегодня на сессии городского Совета депутатов затронул мэр Витебска Виктор Николайкин. По его словам, в некоторых интернет-ресурсах ошибочно сообщают, что в городе начали строить мусороперерабатывающий завод. "В районе действующего полигона твердых бытовых отходов возводим мусоросортировочный завод. Думаю, разница и не специалистам ясна. Будет только сортировка отходов: каких-то вручную, других с помощью техники. Никакого вреда объект не нанесет. После сортировки и прессования сырье отправят на перерабатывающие предприятия", - отметил мэр.
На сессии Витебского городского Совета депутатов был заслушан отчет председателя горсовета о своей работе, деятельности президиума и положении дел на подведомственной территории, утвержден отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год, рассмотрены другие вопросы.-0-
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