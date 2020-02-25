Музеи Гомельской области увеличили фонды и привлекли больше посетителей в 2019 году

Ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Фото из архива

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Музеи Гомельской области привлекли почти на 32 тыс. посетителей больше в 2019 году, чем в 2018-м. Такая информация была озвучена на коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома по итогам работы в 2019 году и приоритетным направлениям на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты отмечают устойчивую динамику отрасли по ряду показателей. В 2019 году музеи региона посетили более 819 тыс. человек (для сравнения в 2018 - свыше 787 тыс.), было организовано свыше 14,5 тыс. экскурсий (14,3 тыс. - в 2018-м). Значительно пополнился музейный фонд - на более чем 4,7 тыс. предметов.

Привлекательными для гомельчан и гостей региона были мероприятия, посвященные 100-летию музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. К юбилею были приурочены международные научно-практические конференции, циклы выставок и другие проекты.

Музеи в прямом смысле становились ближе к населению. К примеру, во время акции "Битва за Беларусь" сотрудники областного музея военной славы провели экспресс-выставки в 64 учреждениях региона.

В районах совершенствовали и обновляли существующие экспозиции. К примеру, в Светлогорской картинной галерее "Традиция" имени Г.Прянишникова открыт выставочный зал с современной графикой. В Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова представили проект "Спазнай гiсторыю рукамi" с элементами интерактива. Туровский краеведческий музей обновил экспозицию "Древний Туров" и зал природы.

Новый формат общения и просвещения предложили в Картинной галерее имени Г.Х.Ващенко - лекции-беседы "Уютный вечер". Жлобинский историко-краеведческий музей и Гомельская студия исторического бального танца "Кружево шагов" заложили традицию реконструкции балов XIX века. Почитателей приобрели также концерты проекта "Музыкальный салон" в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

В 2019 году были проработаны также новые экскурсионные маршруты в Ветковском, Мозырском, Чечерском, Кормянском и других районах. Один из них - трансграничное путешествие лоевского Музея битвы за Днепр "Гомельщина - Черниговщина: на пограничье времени и пространства".

В Гомельской области действуют 26 учреждений музейного профиля, 15 из которых - комплексные, 7 - исторические, 4 - искусствоведческие.-0-