Музей истории БелМАПО открылся в Минске

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 февраля 2022
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:03 Как организовано голосование на референдуме в условиях СOVID-19 Общество
12:02 В Беларуси в 2022 году введут 22 энергоисточника на местных ТЭР Общество
11:58 МВД: попытки протестов против референдума малочисленны Общество
11:58 Гомельчанка упала в двухметровый колодец Происшествия
11:53 Кадлубай: мы делаем акцент на региональные системы образования, их опыт и практики Регионы
11:47 Исаченко дал старт досрочному голосованию в Могилевской области Регионы
11:40 Учреждена юбилейная медаль "100 год органам пракуратуры Беларусі" Президент
11:39 Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и порывистый ветер 23 февраля Общество
11:37 Министр ЕЭК: Беларусь вносит самые конструктивные предложения по изменению Таможенного кодекса ЕАЭС Экономика
11:32 В Жлобине таксист сбил девушку, она в реанимации Происшествия
11:29 В России за сутки выявили 135 172 случая заражения коронавирусом В мире
11:28 В Словакии отменили режим ЧС В мире
11:26 Цена нефти Brent превысила $98 за баррель впервые с сентября 2014 года В мире
11:16 За 15 минут проголосовали 5 человек: Неверов в числе первых досрочно принял участие в референдуме Регионы
11:16 Перемещение санкционных товаров по территории ЕАЭС будет контролироваться навигационными пломбами Экономика
11:15 Движение по юго-западному обходу Могилева планируется открыть в этом году Регионы
11:14 Возбуждены уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС с ложной информацией Общество
11:11 Пиневич: прекращать учебный процесс в школах из-за ковида не пришлось Общество
11:11 Как можно проголосовать не по прописке? ЦИК разъяснил процедуру Общество
11:10 Страны ЕАЭС обсуждают более 300 поправок в Таможенной кодекс Экономика
11:08 Пиневич: заболеваемость ковидом в стране снизилась примерно на 30% Общество
11:07 Головченко: очереди на границах образуются по вине литовских таможенных служб Общество
11:01 Карпенко: Президент по всем ключевым вопросам всегда советуется с народом Общество
10:59 Музей истории БелМАПО открылся в Минске Регионы
10:57 Обеспечить дальнейший рост экспорта. Головченко о первоочередных задачах правительства Экономика
10:56 ФОТОФАКТ: Началось досрочное голосование в Витебске Регионы
10:51 Головченко: не могу гарантировать, что мы вернемся к безвизовому режиму в приграничной полосе Общество
10:49 В Брестской области открылся 851 участок для досрочного голосования на референдуме Регионы
10:47 Банк развития направит в 2022 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br688,6 млн Экономика
10:44 Головченко: экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
22 февраля 2022, 10:59

Музей истории БелМАПО открылся в Минске

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялось торжественное открытие музея истории Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Экспозиции музея посвящены истории академии с 1931 года по настоящее время. Отдельные стенды посвящены героическому подвигу сотрудников БелМАПО в годы ВОВ.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в Год исторической памяти открытие музея - значимое событие для всех медработников страны. "Ведь без истории нет будущего. Мы чтим свою профессию и альма-матер - БелМАПО является уникальным учреждением образования, которое каждый белорусский доктор может назвать своей альма-матер. Это очень значимо - в Год исторической памяти открыть музей БелМАПО. Здесь мы будем говорить о символах, истории, преемственности. При этом на одну чашу весов мы ставим вопросы геноцида, истребления народа, а на другую - вопросы милосердия", - сказал министр.

По его словам, медицинские работники всегда проявляли лучшие свои качества в тяжелый час. "Педагоги-медики должны постоянно говорить об этом нашим молодым коллегам, которые только-только вступили на профессиональную стезю. Потому что без истории, без символов, без исторической памяти нет будущего", - уверен Дмитрий Пиневич.

Как отметил ректор академии Алексей Чуканов, в экспозиции музея представлены геральдические символы академии: штандарт БелМАПО, нагрудные знаки. "Штандарт - это символ доверия и признания выбранного академией пути развития. А четыре красных луча на штандарте символизируют четыре факультета академии", - пояснил Алексей Чуканов.-0-

Алексей Чуканов
Алексей Чуканов

Фото Рамиля Насибулина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
музей открытие
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Кадлубай: мы делаем акцент на региональные системы образования, их опыт и практики
Анатолий Исаченко Исаченко дал старт досрочному голосованию в Могилевской области
Алексей Неверов во время голосования За 15 минут проголосовали 5 человек: Неверов в числе первых досрочно принял участие в референдуме
Фото из архива Движение по юго-западному обходу Могилева планируется открыть в этом году
Во время досрочного голосования ФОТОФАКТ: Началось досрочное голосование в Витебске
В Брестской области открылся 851 участок для досрочного голосования на референдуме
Главное
В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции
Обеспечить дальнейший рост экспорта. Головченко о первоочередных задачах правительства
Карпенко разъяснил, чем референдум отличается от других избирательных кампаний
Пиневич: заболеваемость ковидом в стране снизилась примерно на 30%
Топ-новости
Учреждена юбилейная медаль "100 год органам пракуратуры Беларусі"
Стипендии Президента Беларуси на 2022 год назначены 70 аспирантам
Головченко: не могу гарантировать, что мы вернемся к безвизовому режиму в приграничной полосе
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование на референдуме по Конституции стартовало в Беларуси
Карпенко: Президент по всем ключевым вопросам всегда советуется с народом
Правительство утвердило лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2022 году
Председатель комиссии в Гродно: первой у нас голосует молодежь
Министр ЕЭК: Беларусь вносит самые конструктивные предложения по изменению Таможенного кодекса ЕАЭС
Исаченко дал старт досрочному голосованию в Могилевской области
Что такое гибридный иммунитет против COVID-19 и почему он наиболее надежный
МИД Беларуси прокомментировал новые санкции со стороны ЕС
В СК рассказали, как проходил захват информационного поля в Беларуси в 2020 году
Вольфович отметил вклад Института национальной безопасности в защиту интересов страны
Возбуждены уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС с ложной информацией
Леонид Заяц назначен национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.