Музей истории БелМАПО открылся в Минске

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялось торжественное открытие музея истории Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Экспозиции музея посвящены истории академии с 1931 года по настоящее время. Отдельные стенды посвящены героическому подвигу сотрудников БелМАПО в годы ВОВ.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в Год исторической памяти открытие музея - значимое событие для всех медработников страны. "Ведь без истории нет будущего. Мы чтим свою профессию и альма-матер - БелМАПО является уникальным учреждением образования, которое каждый белорусский доктор может назвать своей альма-матер. Это очень значимо - в Год исторической памяти открыть музей БелМАПО. Здесь мы будем говорить о символах, истории, преемственности. При этом на одну чашу весов мы ставим вопросы геноцида, истребления народа, а на другую - вопросы милосердия", - сказал министр.

По его словам, медицинские работники всегда проявляли лучшие свои качества в тяжелый час. "Педагоги-медики должны постоянно говорить об этом нашим молодым коллегам, которые только-только вступили на профессиональную стезю. Потому что без истории, без символов, без исторической памяти нет будущего", - уверен Дмитрий Пиневич.

Как отметил ректор академии Алексей Чуканов, в экспозиции музея представлены геральдические символы академии: штандарт БелМАПО, нагрудные знаки. "Штандарт - это символ доверия и признания выбранного академией пути развития. А четыре красных луча на штандарте символизируют четыре факультета академии", - пояснил Алексей Чуканов.-0-

Алексей Чуканов

Фото Рамиля Насибулина