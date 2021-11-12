Музей истории Белорусско-Российского университета открыли к 60-летию учебного заведения

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Музей истории Белорусско-Российского университета открылся к 60-летию учебного заведения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал проректор по воспитательной работе Андрей Казанский.

"Идея создания музея начала витать в воздухе около 10 лет назад, еще к прошлому юбилею университета, - рассказал Андрей Казанский. - У нас была небольшая музейная комната, больше похожая на склад. Она была создана в начале 90-х и находилась даже не в центральном корпусе учреждения. К 60-летию университета решили сделать красивый и современный музей именно здесь, в главном корпусе. Окончательный проект его создания появился около года назад. Он дал старт кропотливой работе по сбору, систематизации и оформлению ценных для истории учреждения образования экспонатов".

Большое и просторное помещение музея разбито на несколько тематических блоков, каждый из которых рассказывает о разных сторонах жизни вуза: истории, современности, научных и спортивных достижениях, развитии международного сотрудничества, студотрядовском движении. Например, среди экспонатов есть мастерок со следами раствора, которым работали могилевские студенты на строительстве Белоруской АЭС. "В музее представлена вся история университета - можно найти даже шильды с наименованиями учреждения, которые в разные годы были установлены на здании вуза, - уточнил Андрей Казанский. - Все документы оригинальные: приказ о назначении первого ректора и его личное дело, план приема 1961 года, первый приказ о зачислении и даже первый диплом, выданный в 1965 году первому выпускнику в то время Могилевского машиностроительного института Борису Маврину".

Отдельное внимание стоит уделить внутреннему оформлению музея. Здесь все перекликается с таким популярным сегодня стилем дизайна интерьеров, как лофт: все практично, минимальное количество перегородок, упор на простоту и естественное освещение. Промышленную эстетику подчеркивают металлические стенды и поверхности, специальные рамы и светильники. "Мы поняли, что в интерьере должно быть что-то железное, машиностроительное - то, что символизирует нашу тягу к технике, это и легло в основу оформления", - подчеркнул проректор по воспитательной работе.

"Отдельное внимание уделили военной тематике, тем более три первых ректора университета были орденоносцами и участниками Великой Отечественной войны, - отметил Андрей Казанский. - Их закалка и богатый жизненный опыт во многом помогли учебному заведению занять лидирующие позиции в списке учреждений высшего образования страны. Люди, прошедшие горнило войны, действительно самоотверженно трудились, не жалея сил и здоровья".

Музей сделан так, что может развиваться, изменяться, дополняться и трансформироваться. Это умное пространство с мультимедийными проектором и стойкой, точечной подсветкой, которая включается после срабатывания датчиков движения. Сегодня в помещении вместе с ценными документами оформлено несколько сотен экспонатов - и это только начало. В процессе работы над созданием экспозиции бывшие студенты, преподаватели и их родственники начали приносить вещи, связанные с университетом. "Эта важная и нужная музейная работа будет продолжаться, - заключил Андрей Казанский. - Собрать все достижения учреждения в одном месте особенно актуально для современной молодежи: наши студенты должны знать, что пришли в университет со славной многолетней историей, и могли гордиться этим".-0-

Фото Олега Фойницкого