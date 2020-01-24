Музей истории Бреста увеличит площади

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в историческом здании, где раньше размещались суды Московского и Ленинского районов, планируют создать новое культурное пространство, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко.

Речь идет о здании на улице Леваневского, построенном в 1928 году по проекту архитектора Юлиана Лисецкого. Оно входит в состав комплекса историко-культурных ценностей "Исторический центр Бреста". Изначально здание было административным. Местные власти решили перепрофилировать объект. В перспективе туда переедут отдел культуры и городской методический центр, есть идеи создать городской выставочный зал. Два этажа планируется передать музею истории Бреста.

"Поскольку здание является историко-культурной ценностью, на проведение ремонтно-реставрационных работ необходимо получить разрешение Министерства культуры. Изготовим проект, в котором предусмотрим внутренние работы и благоустройство прилегающей территории. Нацелены сделать интересным и современным новое культурное пространство для нашего города. Сроки реализации проекта уточняются", - рассказала Светлана Семашко.

В частности, музей истории города, расположенный в построенном в первой трети ХХ века особняке, сможет значительно расширить свои площади. "Наши экспозиционные площади - всего около 200 кв.м. Сейчас у нас нет помещений для фондохранилища. А это сердце любого музея, там находятся коллекции", - отметила директор музея Светлана Томчук.

В музее истории Бреста насчитывается более 4 тыс. предметов с XVII века до современности. Каждый год фонды пополняются примерно 150 новыми экспонатами. Безусловно, самый эксклюзивный из них - подлинник Брестской Библии, который был передан в дар главой государства во время торжеств в честь 1000-летия города. Уникальный экземпляр 14 января впервые выставили на всеобщее обозрение. В этом году он будет экспонироваться только три месяца.-0-