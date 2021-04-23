Музей истории Чернобыля открыли в Гомеле

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Музей истории Чернобыля открыли сегодня в Гомеле в Центре безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного управления МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

На открытии экспозиции заместитель начальника областного управления МЧС Андрей Григорович отметил, что народная память о героях, победивших ядерную стихию, не иссякает. "Слово "Чернобыль" стало символом беды и человеческого горя. Масштабы катастрофы могли стать намного больше, если бы не мужество и самоотверженность пожарных Чернобыля, а также более чем 800 тыс. участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Рискуя жизнью, здоровьем, они защитили людей", - подчеркнул он. Заместитель начальника напомнил, что в 30-километровой зоне вокруг станции работали специалисты различных ведомств, военные и, конечно, пожарные. "История этой трагедии и история преодоления ее последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили", - считает он.

В события 35-летней давности переносят представленные в музее воспоминания очевидцев, телеграммы, предметы быта, фотографии. "Прости и прощай, мой дом" - запечатлел фотограф надпись, оставленную на стене одной из хат. На другом снимке в глазах людей, стоящих перед длинной колонной автобусов, читаются растерянность и непонимание. Посетители музея могут увидеть боевую одежду ликвидаторов, индивидуальные средства защиты, дозиметры и другие предметы, которые использовались для борьбы с распространяющейся радиацией. Здесь же - бюст Героя Советского Союза Леонида Телятникова, который руководил тушением пожара на аварийном энергоблоке. Отдельным блоком - трогательные детские рисунки и поделки, демонстрирующие жизнь до и после аварии.

Первыми музейную экспозицию смогли оценить участники событий 1986 года - ликвидаторы. Петр Салонин с 4 по 29 мая был в деревне Белая Сорока Наровлянского района. Самое яркое впечатление - гнетущая тишина и пустота на улицах после эвакуации людей. "Наше отделение и другие подразделения пожарной охраны мыли школы, магазины, дома в деревне. Потом меня перебросили в Брагинский район. Я руководил сводным отрядом, занимался ликвидацией торфяных, лесных пожаров", - рассказал Петр Салонин. По его мнению, за годы, прошедшие после аварии, сделана большая работа на пострадавших территориях по возрождению, восстановлению: "Я часто бываю в Брагинском районе - меня тянет туда как на Родину. Он живет и развивается. На его территории строятся фермы, убирается урожай. Посмотрите, как преображаются и Брагинский, и Наровлянский районы".

Вячеслава Пятакова в августе 1986-го отправили в 30-километровую зону радиоактивного загрязнения в Хойникском районе начальником сводного отряда. "Мы курсировали по зоне, искали очаги возгорания - торфяников, леса. Тушили пожары домов и построек уже на выселенных территориях", - рассказал ликвидатор. Он вспоминает, что в то лето в лесах было очень много грибов: "Белые росли целыми полянами. А мы все - грибники. Остановились в одном месте, в перчатках, защите органов дыхания срезали грибы, да так и оставили там. Понимали, что есть их смертельно опасно".

Евгений Самцов выехал в чернобыльскую зону в ночь на 27 апреля. "В зоне мы мыли технику, деревья, дома. Помогали людям при эвакуации. Затем ездили на станцию, поливали раствором дороги, землю. Это была очень красивая весна и сложно было осознавать, что обрушилось такое горе, которое и врагу не пожелаешь", - отметил ликвидатор. Он не перестает восхищаться жителями тех мест, которые, несмотря на катастрофу, сохранили в сердцах сочувствие, сопереживание, заботу о других. "Был случай, когда мы ехали тушить торфяник за деревней Дроньки. Завидев нашу машину с мигалкой, местные люди выстроились на дорогу и не пускали нас, думая, что мы держим путь на Чернобыльскую станцию. Они приговаривали, что мы еще слишком молоды и нам еще жить да жить", - поделился воспоминаниями ликвидатор.

На открытии музея вспомнили поименно 28 пожарных Чернобыля, минутой молчания почтили погибших ликвидаторов, жертв аварии на ЧАЭС.-0-