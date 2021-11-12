Музей истории открыли в Витебском медколледже к 150-летнему юбилею

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском государственном медицинском колледже имени академика И.П.Антонова, который отмечает 150-летие, открыли два компьютерных класса и музей истории учебного заведения, передает корреспондент БЕЛТА.

Классы оснащены 17 компьютерами. Здесь будут обучаться учащиеся всех специальностей первого курса и слушатели отделения повышения квалификации. Во время практических занятий они смогут создавать и работать с базами данных, поиском специализированной информации. Будущие фармацевты будут знакомиться с медицинской информационной системой "Аптека", учиться заполнять журналы лабораторно-фасовочных работ, отчетные формы.

Также на первом этаже колледжа открыли музей истории учебного заведения. Экспонаты собирали многие годы, их приносила и семья академика Антонова. Инициатором создания музея стала директор колледжа Валентина Заяц. Она рассказала, что с помощью материалов Национального исторического архива Беларуси, энциклопедических данных и научных исследований выяснилось, что первая фельдшерская школа в городе была открыта при Витебской больнице Приказа общественного призрения 15 ноября 1871 года. С этой даты и отсчитывает свою историю нынешний медицинский колледж.

Музей рассказывает о 150-летней истории учреждения образования, знаменитых выпускниках. Есть в экспозиции книги по медицине, изданные в 1867, 1891 и 1910 годах. Также можно увидеть градусник 1956 года, шприцы, иглы, муляжы, хирургические инструменты, наборы медика времен Великой Отечественной войны и множество других принадлежностей лекарей XX века. Всего для музея собрано порядка 200 экспонатов.

Витебский медицинский колледж на протяжении лет назывался по-разному: фельдшерская школа, акушерский, а затем медицинский техникум, фельдшерско-акушерская школа, медицинский политехникум, училище и наконец колледж. За это время учебное заведение меняло место прописки и работало в разных уголках Витебска, с 1998 года колледж расположился в здании по ул. Правды, 24. Сегодня здесь обучают по пяти специальностям: "сестринское дело", "медико-диагностическое дело", "лечебное дело", "медико-профилактическое дело" и "фармация". Знания получают около 380 человек.-0-

Фото Александра Хитрова