Музей истории ВОВ проведет II Туристический форум 16 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Туристический форум пройдет 16 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Одним из приоритетных направлений деятельности музея являются научно-просветительская работа и патриотическое воспитание населения, в первую очередь молодежи. Для выполнения этих задач особое значение имеет обмен опытом со специалистами туристической индустрии и дальнейшее развитие внутреннего и въездного туризма", - отметили в учреждении.

Во время форума музей представит новые интерактивные программы, которые проводятся на открытых площадках. Среди них - передвижная экспозиция "Победа 75: дорогами мужества и славы". Подготовлены программа с элементами квеста "Знамя Победы" у самолета Ли-2, квест-программа для детской и семейной аудитории "Полет в Новый год". Кроме того, будет и видеопрезентация о новых направлениях работы с туристами филиала музея - Военно-исторического комплекса "Старая граница" в Станьково Дзержинского района.

Планируется, что в мероприятии будут участвовать представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, туристско-экскурсионного унитарного предприятия "Беларустурист", Республиканского центра экологии и краеведения, туристических компаний и организаций разных ведомств.-0-