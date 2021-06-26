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26 июня 2021, 17:21

Музей МЧС в честь своего 20-летия провел день открытых дверей

Во время экскурсии. Фото МЧС
Во время экскурсии. Фото МЧС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей МЧС сегодня в честь своего 20-летия провел день открытых дверей. Накануне заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц в связи с праздничной датой вручил его сотрудникам награды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Музей пожарного и аварийно-спасательного дела ведет отсчет своей истории с 26 июня 2001 года. За прошедшие годы работники музея сформировали фондовые коллекции (около 5 тыс. экспонатов), создали библиотеку пожарно-технической литературы, фото- и видеотеку, проводят поисковую и исследовательскую работу в фондах архивов и музеев республики. Полученные во время исследований материалы не только поспособствовали развитию действующей экспозиции, которая расширялась в 2003, 2013 и 2016 годах, но и легли в основу научных разработок по многим темам, стали документальным подтверждением неизвестных ранее исторических процессов. Значительное количество источников впервые было введено в научный оборот и используется в работе органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, которым постоянно оказывается методологическая помощь.

Исследования музея находят отражение в тематических телепередачах и радиорепортажах, на страницах специализированных изданий, республиканских, городских и иностранных средств массовой информации. Кроме того, за прошедшие годы подготовлены и изданы книги "Страницы истории пожарной службы Беларуси" (победитель Национального конкурса "Мастацтва кнігі - 2014" в тематической номинации "У люстэрку часу"), "Хроника мужества" (победитель Национального конкурса "Мастацтва кнігі - 2008" в тематической номинации "Лучшее заказное издание"), "Профессионализм. Отвага. Честь", а также фотоальбом "Профессия - спасатель".

Музей пожарного и аварийно-спасательного дела с 2006 года участвует в заседаниях исторической комиссии и международной рабочей группы по изучению истории пожарной службы, проводимых под эгидой Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF).

С момента открытия в музее ведется экскурсионная работа, разрабатываются и апробируются формы активного представления информации. За 20 лет музей посетили около 60 тыс. человек. В числе экскурсионных групп наряду с учащимися школ и студентами средних и высших учебных заведений - курсанты МЧС, учащиеся профильных классов МЧС, члены клубов юных спасателей-пожарных, делегации, участники международных конференций и спортивных мероприятий из стран ближнего (СНГ) и дальнего зарубежья (Западная Европа, США, Япония, Китай и Иран).

Экспозиция музея занимает два этажа здания одного из старейших пожарных депо республики (Минск, ул. Городской Вал, 12), построенного в 1885 году для Минского добровольного пожарного общества. На 2-м этаже находятся залы, посвященные зарождению противопожарных мероприятий в Великом княжестве Литовском, созданию первых профессиональных пожарных команд и добровольных пожарных организаций, становлению пожарной охраны на территории Беларуси в довоенный период. Экспозиция 3-го этажа, насыщенная мультемидийным оборудованием, рассказывает о развитии пожарной службы и органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям после окончания Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня.-0-

Фото МЧС

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