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Музей океана в Минске приглашает на встречу с подводником-уроженцем Беларуси

Регионы 05.05.2019 | 09:28
Владимир Дронов. Фото из архива
Владимир Дронов. Фото из архива
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный музей-лаборатория Центра океанографии "Открытый океан" проведет 5 мая в рамках проекта "Карта гостя" встречу для школьников Минска, гостей города и всех желающих с подводником контр-адмиралом Владимиром Дроновым, сообщили БЕЛТА организаторы.

В преддверии празднования Дня Победы школьники, военные моряки, актив совета Октябрьской районной организации Белорусского союза офицеров и другие смогут пообщаться с легендарной личностью. А также станут свидетелями торжественной передачи новых экспонатов ВМФ в мобильный музей, увидят мини-выставку, посвященную адмиралам-белорусам.

В этот день музей-лаборатория, который, к слову, активно готовится к проведению II Европейских игр и поэтому включен в проект "Карта гостя", "пришвартуется" по ул. Чкалова (напротив здания аэропорта Минск-1) и с 12.00 откроет свои двери для гостей.

Мобильный музей океана с макетами атомных подводных лодок, исследовательских судов и батискафов, мини-океанариумом и лабораторией для детей является уникальным учреждением, частицей океана в Минске. Он дает представление о том, каким был подводный флот СССР и России, демонстрирует предметы с первой американской атомной лодки SSN-571 "Наутилус" и первой атомной советской лодки К-3 "Ленинский комсомол". В экспозиции также собраны более 100 военно-морских знаков и медалей, вымпелы ВМФ, нашивки и многое другое. Небольшое пространство субмарины на колесах поделено на пять зон - по пяти океанам планеты. Одна из уникальных экспозиций посвящена Антарктиде и Южному океану, в том числе макет белорусской станции, в которой живут и работают полярники антарктической экспедиции.

Контр-адмирал Владимир Дронов родился в Бегомле Докшицкого района, вырос в Борисове. Во время службы плавал на различных субмаринах, в том числе и атомных, участвовал в походе в Арктику. В 1996 году получил звание Героя России, а также знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда".

Организаторами встречи выступают Центр океанографии "Открытый океан", УП "Мингорсправка" при участии администрации Октябрьского района Минска.-0-

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Минск, музей
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