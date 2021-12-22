Музей под открытым небом в Лясковичах 25 декабря организует рождественскую ярмарку

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лясковичах 25 декабря пройдет рождественская ярмарка, сообщили БЕЛТА организаторы.

Ярмарка развернется на территории Музея под открытым небом с 11.00 до 17.00. Здесь можно будет приобрести душевные подарки для родных и близких. К тому же и без того отличительную атмосферу местности подчеркнет особый антураж. "Запах глинтвейна и имбирных пряников, изящные сувениры и украшения создадут атмосферу праздника и приближающегося волшебства. Сказочные персонажи, новогодняя музыка, подарки, теплые улыбки, мастера-умельцы, игры, гадания и загадки на рождественской ярмарке точно не дадут скучать", - рассказали организаторы.

Также в распоряжении посетителей - постоянно действующая экспозиция предметов жизни и быта населения Полесского региона, включающая несколько локаций на обширной территории. Это тематические площадки, связанные с укладом жизни местных жителей, их ремеслами: "Дом полешука", подворья "Охота и рыболовство", "Гончарство и кузница", "Лозоплетение и бондарство", обзорная башня, ветряная мельница и другие.

Историко-этнографический комплекс "Музей под открытым небом" всегда рад гостям. Это место создано для семейного отдыха на природе вдали от суеты городов. Заглянув в "Дом полешука", можно приятно провести время, отведать национальные блюда по старинным рецептурам. Это изюминка не только Полесья, но и Беларуси.-0-