Музей-стоянку первобытного человека открыли в Юровичах

15 сентября, Калинковичский район /Корр. БЕЛТА/. Музей под открытым небом - стоянку первобытного человека открыли сегодня в Юровичах Калинковичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Музей построили на месте расположения археологического комплекса "Юровичи" - позднепалеолитической стоянки, а также древнего города периода Средневековья.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что экспозиция является одной из древнейших в Беларуси и станет наглядным источником знаний об эпохе палеолита. "В разработке, изучении стоянки принимали участие ведущие ученые-археологи. Они установили примерный возраст поселения - более 26 тыс. лет", - обратил внимание губернатор.

Исследовательские работы в Юровичах археологи проводят уже почти 100 лет. "Благодаря этому мы имеем представление о том, какими были жилища у наших древних предков, какими орудиями труда они пользовались, чем занимались, на каких животных охотились", - добавил Геннадий Соловей.

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