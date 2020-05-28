Музей-усадьбу Мицкевичей планируют передать в коммунальную собственность Брестской области

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музей-усадьбу Мицкевичей в деревне Заосье Барановичского района планируется передать в коммунальную собственность Брестской области, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Управление культуры совместно с Барановичским райисполкомом и Министерством культуры приняло решение о необходимости проведения ремонта существующих построек музея-усадьбы Мицкевичей "Заосье" для последующей передачи в коммунальную собственность Брестской области в технически удовлетворительном состоянии. До настоящего времени на объекте проводились только текущие ремонты и благоустройство территории собственными силами коллектива музея. На этот год в республиканском бюджете предусмотрены средства на проведение текущего ремонта пожарной сигнализации, разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных систем", - сказал Сергей Панасюк.

В настоящее время музей-усадьба в Заосье является филиалом Государственного музея истории белорусской литературы. По мнению заведующего филиалом Виктора Дмуховского, первоочередного внимания заслуживает так называемый служебный дом, который можно было бы использовать под гостиницу. Потребность в этом есть. Больших капвложений, по его словам, для этого не потребуется - в здании необходимо лишь восстановить систему отопления. За 2019 год в Заосье побывали около 6 тыс. туристов.

На заседании Брестского облисполкома сегодня рассматривался ход выполнения госпрограммы "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы и перспективы ее реализации. В Брестской области на мероприятия программы за четыре года направлено около Br255 млн - на Br6 млн больше, чем предусматривалось. Значительные суммы были израсходованы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. В качестве дополнительных источников финансирования использовались также внебюджетные доходы, средства меценатов и спонсоров. Только за 2019 год на проведение культурных мероприятий в целом по области привлечено Br818 тыс. спонсорской помощи - в три раза больше, чем в 2018-м.

Учреждения культуры работают над внедрением новых форм и методов работы по обслуживанию населения, повышению качества оказываемых услуг. Так, в этом году планируется завершить оцифровку всех экспозиций государственных музеев, расположенных на территории региона, и презентовать виртуальные туры по ним.

Всего в Брестской области действуют более 1 тыс. учреждений культуры.-0-