Музей журавлей и клюквы создадут в Миорском районе

9 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе 15 сентября пройдет традиционный экологический праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю", сообщили БЕЛТА организаторы.

Именно в сентябре открывается сезон сбора клюквы, запасами которой богат Миорский район. Каждый год более 4 тыс. серых журавлей и десятки тысяч гусей разных видов останавливаются на отдых на местном болоте Ельня во время осенней миграции. Во время праздника гости смогут угоститься клюквой и блюдами из ягоды, а также поучаствовать в наблюдении вместе с орнитологами за журавлями и побывать на экотропе на болоте Ельня. Кроме этого, во время праздника будет начата интересная инициатива - создание уникального музея журавлей и клюквы, экспонаты для которого будут собраны усилиями местных жителей и всех желающих.

Насыщенная программа включает конкурс и презентацию "Журавлиный базар-2019" среди сельских подворий Миорского района, выступления творческих коллективов региона и гостей из Латвии. На сцене городского парка порадует жителей фолк-группа Pawa. Также детей и взрослых ждут мастер-классы, дегустации, будут работать интерактивная фотозона, площадка объединения "Ахова птушак Бацькаўшчыны", мобильный планетарий, квесты, экошопинг.

В этом году праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю" приобрел новый импульс для развития: стал частью большого проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициатива реализуется при финансовой поддержке Европейского союза.

Организаторами праздника выступили Миорский райисполком, общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум.-0-