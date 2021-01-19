Музейную экспозицию открыли в Пятом форту Брестской крепости

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В форту №5 Брестской крепости сегодня открылась постоянная музейная экспозиция, передает корреспондент БЕЛТА.

Обновленным форт №5 туристы увидят благодаря проекту Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости". В середине прошлого лета его закрыли для посещения. За эти полгода специалисты отреставрировали левую часть горжевой казармы, очистили стены и фасады, заменили окна и двери, провели инженерные сети. В это время творческие и научные работники мемориального комплекса занимались созданием исторической экспозиции.

Можно сказать, в Брестской крепости появился еще один музей. Он разместился в казематах горжевой казармы. Новая экспозиция занимает шесть залов. Первый рассказывает об истории фортификации на белорусских землях. Второй посвящен Брестской крепости в фортификационной системе на западных границах Российской империи. В третьем зале можно узнать о модернизации цитадели над Бугом в начале ХХ века и строительстве двух фортовых поясов. Также музейщики воссоздали интерьеры жилого каземата для нижних чинов, цейхгауза, канцелярии форта и умывальни.

Часть экспозиции сделали вне казармы: в горжевом капонире, центральном сквознике и пороховом погребе.

Форт №5 - один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости. Он построен в 1879-1880 годах и несколько раз модернизировался. Передовое укрепление крепости было воздвигнуто из кирпича и земли, обнесено земляным валом и окружено заполненным водой рвом. В начале ХХ века все сооружения форта были усилены бетоном.

/Будет дополнено/.-0-