"Муж умер, сын пьет". Истории жильцов дома самостоятельного комфортного проживания

Корреспонденты "7 дней" провели день в доме самостоятельного комфортного проживания для пожилых людей и узнали, что приводит их сюда, кто может рассчитывать на место и во сколько оно обойдется.

Со всеми удобствами

Дом самостоятельного комфортного проживания для пожилых людей в агрогородке Войково Узденского района открылся в декабре 2015 года. Место выбрали не случайно: в населенном пункте есть врачебная амбулатория, почта, банковское отделение, несколько магазинов. Само здание с виду ничем не отличается от обычного сельского дома. К нему подведены все коммуникации: электричество, водопровод, газоснабжение, канализация. Внутри две жилые комнаты: одна рассчитана на двух человек, другая - на одного. Для каждого жильца предусмотрены отдельная кровать, шкаф и несколько тумбочек. Есть кухня со всей необходимой бытовой техникой, гостиная с большим диваном и телевизором, два санузла и стиральная машина.

По словам заведующей отделением социальной помощи на дому территориального центра социального обслуживания населения Узденского района Жанны Гаврильчик, в такой дом принимают не только одиноко проживающих:

- Сюда принимают любых пожилых людей, а также инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в жилье. Правда, они должны уметь себя обслуживать: лежачего человека мы не возьмем. Хоть сюда и приходит соцработник, но он только для того, чтобы померить давление, принести лекарства, вызвать врача. Еще может помочь с уборкой или готовкой. Все остальное жильцы делают самостоятельно. Поэтому наши постояльцы платят только за аренду помещения: зимой - 160 рублей, летом - 80, так как расходы на коммуналку в эту пору года меньше.

"У сына проблемы с алкоголем, поэтому решила съехать"

Сейчас в доме постоянно проживают два человека. 85-летняя Галина Хроновская из деревни Литва перебралась сюда пять лет назад:

- Муж умер, и остались мы вдвоем с сыном. У него проблемы с алкоголем, поэтому решила съехать. От знакомых узнала, что у нас в районе появился дом, где могут жить такие старики, как я. Мне тут комфортно, никто не трогает. Если надо, могу к себе в Литву съездить на пару дней, чтобы с подружками встретиться, сына проведать или с дочкой повидаться, которая в соседней деревне живет. Она звала к себе, предлагала отдельную комнату. Но я ей отвечаю, что пока передвигаюсь на своих ногах, никуда не поеду, мне и здесь хорошо. Позаботиться о себе могу: и полы помыть, и что-то приготовить, недаром ведь поваром столько лет проработала. Плюс мне еще тут рядом огородик выделили, где я картошку выращиваю, свеклу, огурчики, зелень. Так что все прекрасно. Только подружку б еще сюда, чтоб не так скучно было.

58-летний Александр Чарей оказался в доме четыре года назад. После отбывания наказания в местах лишения свободы он остался без жилья. Какое-то время, рассказывает мужчина, перебивался ночевками у друзей и знакомых, а потом попал в больницу:

- Я инвалид II группы. Когда умер сын, у меня на нервной почве произошел серьезный стресс, стали беспокоить эпилептические приступы. Врачи узнали о моей ситуации и предложили два варианта: либо отправляться в отделение сестринского ухода, либо в дом самостоятельного проживания, когда приду в норму. Выбрал второй, ведь могу сам о себе позаботиться и мне не нужна специфическая медицинская помощь. Тут хорошо, да и заняться есть чем. Днем иногда помогаю местным жителям с работами на участке, а вечером читаю книги или телевизор смотрю.

Чтобы было с кем поговорить

За Галиной Васильевной и Александром Михайловичем присматривает социальный работник Валентина Пармон. Каждый будний день она приходит, чтобы помочь им с различными делами. К примеру, перед Новым годом ставила и украшала елку, а 31 декабря вместе с Галиной Васильевной готовила праздничный ужин.

- Можем просто поболтать: пожилому человеку всегда не хватает общения. А так они вообще довольно самостоятельные. Васильевна, несмотря на возраст, прекрасно за собой ухаживает, любит в город ездить: то на рынок, то просто погулять. Такая подвижная бабуля. Михайлович - тоже молодец, отзывчивый человек. Постоянно чистит тут дорожки от снега, всегда готов помочь, - описывает своих подопечных Валентина Михайловна.

Много людей интересуется, можно ли пожить в доме самостоятельного комфортного пребывания, однако, отмечает Жанна Гаврильчик, дальше дело, как правило, не заходит:

- Кого-то смущает арендная плата, которую люди считают слишком высокой. Другие не хотят лишний раз рисковать из-за ситуации с коронавирусом. Все-таки в своем доме можно жить одному, а тут несколько человек. Но мы уже помогли обрести спокойствие и обеспечили комфортные условия двум постояльцам, а это большое дело.

К жильцам дома регулярно приезжают родственники. Александра Михайловича навещает брат, Галину Васильевну - сын. Однако посидеть с друзьями или знакомыми на кухне за кружкой чая здесь не получится: дисциплина.

На территории дома несколько лет назад оборудовали беседки. Каждое лето соцработник вместе с жильцами высаживают цветы для красоты и уюта. Нередко с концертами сюда приезжают из Дома культуры.

Вадим БАННЫЙ,

фото - Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-