Мужество и беззаветная любовь к стране воинов-освободителей служат примером для молодежи - Ковалевич

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужество и беззаветная любовь к родному краю, проявленные воинами-освободителями в годы Великой Отечественной войны, служат примером для будущих поколений. Такое мнение высказал председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич на митинге и церемонии возложения венков и цветов к мемориалу на Аллее Героев, посвященных 75-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, сообщает БЕЛТА.

Обращаясь к ветеранам, Николай Ковалевич подчеркнул, что проявленные ими в годы войны и непростой восстановительный период качества заслуживают безграничного уважения. "Ваш героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине служат примером для всех будущих поколений. Уверен, наша молодежь будет достойно продолжать и приумножать славные традиции воинов-освободителей! Мы сделаем все возможное, чтобы над нашей любимой Беларусью всегда было чистое и мирное небо!" - сказал он.

Тепло приветствовала присутствующих ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова. Она напомнила, что 26 ноября 1943 года Москва салютовала войскам Белорусского фронта, освободившим первый областной центр Беларуси, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. А после освобождения начались работы по восстановлению города - трудовой подвиг бывших фронтовиков и работников тыла. "Пусть этот праздник продолжит эстафету любви и преданности родному городу", - напутствовала Аэлита Самсонова.

Участие в митинге приняли представители руководства областного и городского исполнительных комитетов, администраций районов, ветераны, трудовые коллективы, молодежь.

Мероприятия, посвященные этому событию, пройдут во всех районах города, а также учреждениях образования и культуры. Рекреационно-анимационная программа "829", военный спектакль и выставка военной техники от военно-исторического клубного объединения "Честь мундира" запланированы во дворце культуры "Белицкий" 24 ноября. Митинг, церемония возложения венков и цветов и торжественное прохождение войск у памятника "Вечный огонь" состоятся 26 ноября в 15.00. В программе этого дня - концерт Гомельской областной филармонии "За жизнь и Родину шли с песней о любви", познавательная программа "Наши герои" во дворце культуры "Белицкий", информационный дайджест "Герои Гомельщины" во дворце культуры "Костюковка". А 27 ноября в 17.00 в кинотеатре "Мир" на киновечере "Гомель - 75 мирных лет" зрителям предложат военную драму о подвиге экипажа танка КВ-1 "Несокрушимый".

Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков началось осенью 1943 года. 23 сентября войска 13-й армии Центрального фронта, 8-я и 24-я дивизии 15-го армейского корпуса освободили Комарин (Гомельская область) - первый районный центр на территории Беларуси. К концу сентября были очищены от оккупантов Хотимск, Климовичи, Костюковичи, Мстиславль, Кричев. 26 ноября войска Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К. Рокоссовского взяли Гомель.-0-