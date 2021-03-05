5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкально-туристический сезон в Минске планируют открыть в мае. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран в эфире программы "Говорит и показывает Минск" на "Радио-Минск", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Начинать сезон планируем в мае, если позволит эпидемическая ситуация. Прежде всего задействуем площадки возле Дворца спорта, в Верхнем городе. Здесь в каждые выходные запланированы мероприятия для минчан и гостей столицы. Будут задействованы сцена, фудкорты. Подобный проект был реализован в предыдущих сезонах: совместно с посольствами разных стран, творческими коллективами города и зарубежья проводились культурные тематические вечера. Популярностью пользовались джазовые встречи, вечера классической музыки", - рассказал Артем Цуран.

Как отметил заместитель председателя горисполкома, вплоть до сентября развлекательными программами в столице будут заполнены каждые выходные.-0-