Музыкально-туристический сезон в Минске планируют открыть в мае

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 5 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:49 Биатлонисты Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Чехии Спорт
18:46 Снятие торговых барьеров и привлечение кредитов - Минэкономики о планах сотрудничества с Китаем Экономика
18:39 Команда Витебской области стала победительницей 7-го чемпионата ГКСЭ по лыжным гонкам Регионы
18:27 Экспортное агентство появится в Беларуси в этом году Экономика
18:11 Беларусь ведет переговоры по привлечению ресурсов международных финорганизаций на инфраструктурные проекты Экономика
17:51 В Борисове орденом Матери наградили 27 жительниц Минской области Регионы
17:42 В Беларуси планируют внедрить новые механизмы для улучшения инвестиционного климата Экономика
17:32 В Светлогорске взрывом демонтировали 105-метровую неиспользуемую трубу Регионы
17:28 Норвежские спортсмены выиграли золото эстафеты на ЧМ по лыжным видам спорта Спорт
17:22 ОАО "Витебские ковры" в 2020 году почти удвоило объем чистой прибыли Регионы
17:08 Музыкально-туристический сезон в Минске планируют открыть в мае Регионы
17:05 МАРТ: Беларусь не нарушает своих обязательств по применению ассортиментных перечней товаров Экономика
16:47 Морозова и Данилина проиграли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира в Лионе Спорт
16:33 Располагаемые ресурсы белорусских семей в 2020 году составили Br1459,8 в месяц Общество
16:22 Министры обороны Беларуси и России обсудили совместную систему противовоздушной обороны Общество
16:18 Помощь профсоюзов в пандемию и цены на лекарства: ФПБ и Минздрав выработали механизмы взаимодействия Общество
16:08 В Минске пропала 33-летняя женщина Происшествия
16:05 В Москве с 8 марта отменяют режим самоизоляции для пожилых В мире
15:52 Районные больницы в Брестской области вернулись к обычному режиму работы Регионы
15:47 Лукашенко сообщил об обнаружении новой группы, у которой изъяты арсеналы с тротилом и пластидом Президент
15:43 "Белмагистральавтотранс" увеличил перевозки внутри Евросоюза Экономика
15:27 ФОТОФАКТ: БСЖ организовал проект "Настроение - весна" Общество
15:20 Головченко представил коллективу Банка развития нового руководителя Экономика
15:12 В Минске к 50-летию белорусской анимации покажут мультфильм "Прыгоды Несцеркі" Культура
15:10 Маркевич: государство создает условия для развития творческих способностей молодежи Культура
15:09 "Эпиваккорона" будет доступна для массовой вакцинации в России во второй половине марта В мире
15:04 Беларусь и "Газпром" обсудили актуальные вопросы сотрудничества Экономика
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1482 пациента с COVID-19, выписаны 1469 Общество
14:59 Суд в Минске приговорил обвиняемого в покушении на убийство милиционера к 10 годам колонии Происшествия
14:57 Многодетная мама: наша опора - сильное плечо белорусского государства Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
05 марта 2021, 17:08

Музыкально-туристический сезон в Минске планируют открыть в мае

Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкально-туристический сезон в Минске планируют открыть в мае. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран в эфире программы "Говорит и показывает Минск" на "Радио-Минск", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Начинать сезон планируем в мае, если позволит эпидемическая ситуация. Прежде всего задействуем площадки возле Дворца спорта, в Верхнем городе. Здесь в каждые выходные запланированы мероприятия для минчан и гостей столицы. Будут задействованы сцена, фудкорты. Подобный проект был реализован в предыдущих сезонах: совместно с посольствами разных стран, творческими коллективами города и зарубежья проводились культурные тематические вечера. Популярностью пользовались джазовые встречи, вечера классической музыки", - рассказал Артем Цуран.

Как отметил заместитель председателя горисполкома, вплоть до сентября развлекательными программами в столице будут заполнены каждые выходные.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото Государственного комитета судебных экспертиз Команда Витебской области стала победительницей 7-го чемпионата ГКСЭ по лыжным гонкам
Фото из архива В Борисове орденом Матери наградили 27 жительниц Минской области
В Светлогорске взрывом демонтировали 105-метровую неиспользуемую трубу
На производстве. Фото из архива ОАО "Витебские ковры" в 2020 году почти удвоило объем чистой прибыли
Фото из архива Районные больницы в Брестской области вернулись к обычному режиму работы
Семья Стручковых Многодетная мама: наша опора - сильное плечо белорусского государства
Главное
На заводе Лукашенко: к концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством
Головченко представил коллективу Банка развития нового руководителя
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1482 пациента с COVID-19, выписаны 1469
РЕПОРТАЖ: Как корреспондент БЕЛТА на один день ушла в "Женский десант", и что из этого вышло
Топ-новости
Президент Беларуси: если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу поезжайте и заселяйтесь
Беларусь и "Газпром" обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Тихановской
Министры обороны Беларуси и России обсудили совместную систему противовоздушной обороны
В Беларуси планируют внедрить новые механизмы для улучшения инвестиционного климата
Располагаемые ресурсы белорусских семей в 2020 году составили Br1459,8 в месяц
В Борисове орденом Матери наградили 27 жительниц Минской области
Помощь профсоюзов в пандемию и цены на лекарства: ФПБ и Минздрав выработали механизмы взаимодействия
МАРТ: Беларусь не нарушает своих обязательств по применению ассортиментных перечней товаров
РЕПОРТАЖ: Благодаря энтузиазму и вопреки обстоятельствам - куда и как "крутит педали" мотовелозавод
ФОТОФАКТ: БСЖ организовал проект "Настроение - весна"
Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта
Маркевич: государство создает условия для развития творческих способностей молодежи
Многофункциональный культурный центр открылся в Островце
Леонид Заяц: поддержка материнства и детей - приоритет государственной политики
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.