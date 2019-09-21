Музыкальные попурри-открытки, массовый забег, блюда на открытом огне - Житковичи отметят День города

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Родны мой горад - любоў мая", посвященный 519-летию Житковичей, пройдет сегодня, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Торжественное открытие праздника состоится в полдень в амфитеатре парка имени Николая Гомолко. Особое внимание будет уделено жителям райцентра. На сцене будут чествовать молодоженов, которые в этот день скрепили отношения в загсе, а также пары, прожившие в браке 25 лет. Не забудут про самого молодого горожанина и старожилов райцентра.

Творческие коллективы готовят музыкальные попурри-открытки "С днем рождения, любимый город". Гостей праздника ждет большая концертная программа. Пройдет конкурс юных модельеров "Волшебные превращения".

Не обойдется традиционная программа и без сюрпризов. "Одним из новшеств в День города станет массовый легкоатлетический забег. Такое красочное действо давно стало традиционным в крупных городах страны, а сегодня состоится в Житковичах", - рассказали организаторы. Забег стартует в 14.00 под девизом "За здоровьем - вместе!".

Участникам праздника предложат преодолеть дистанцию в 1,4 км удобным для каждого способом и в комфортном ритме. Это могут быть бег, ходьба быстрым или медленным шагом, в скандинавском стиле. Не выставлен и возрастной ценз: у малышей, взрослых, пожилых людей есть равные возможности подключиться к спортивной части праздника. Допустят к марафону и молодых родителей с колясками. Старт будет дан на городском стадионе. Там же колонна, пройдя по маршруту, и финиширует.

Предусмотрены работа выставок ретро-фотографий, детских рисунков, выставка-продажа изделий народных ремесел. Весь день будут работать торговые ряды и уличные кафе предприятий и организаций общественного питания всех форм собственности. В их меню - "кулинарные чудеса" с приготовлением блюд на открытом огне.

Вечером гостей праздника объединит дискотека "Танцуем вместе".-0-