Музыкальный сад, земной шар: новогодние огни зажгутся в Гомеле 10 декабря

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Праздничная иллюминация зажжется на главной площади Гомеля во время общегородской акции "Зажигаем елку вместе!" 10 декабря. О новинках в новогоднем оформлении областного центра шла речь на брифинге в Гомельском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди новинок - тематическая площадка "Музыкальный сад" с символом наступающего года и белоснежными деревьями-скамейками, которая расположилась на площади Ленина. Музыкальная программа этой зоны будет сопровождаться световыми эффектами.

Начало праздника с зажжением новогодней красавицы-елки в 18.00. Организаторы приглашают всех желающих.

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