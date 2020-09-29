"Музыкальный вернисаж" представит классику и современные композиции в Гомеле

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Музыкальный вернисаж" к Международному дню музыки пройдет 1 октября в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Любителей современной и классической музыки приглашают в картинную галерею имени Г.Х. Ващенко. "Этот международный праздник во всем мире отмечают не только концертными программами, творческими встречами с известными артистами, но и выставками произведений искусства, связанных с музыкой", - рассказали в галерее.

Коллективы и исполнители Гомельской областной филармонии подготовили яркую, насыщенную программу. В этот вечер свое творчество подарят зрителям ведущие мастера сцены: народная артистка Беларуси Галина Павленок, камерный хор под управлением заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой, лауреаты международных конкурсов Ольга Кузьменко (колоратурное сопрано), Андрей Глазенков (бандонеон) и Виталий Фомин (фортепиано), Михаил Зеленин (баян).

Прозвучат популярные классические и современные произведения: "Я помню чудное мгновенье" на стихи А.С. Пушкина, лиричный "Вокализ" гениального Сергея Рахманинова, хит мировых оперных сцен - знаменитый вальс из оперы Шарля Гуно "Ромео и Джульетта", фокстрот Гарри Уоррена "Слишком много слез", "Лунная рапсодия" выдающегося композитора Оскара Строка - признанного короля танго, и др.

Ведущая вечера - лектор-музыковед Гомельской областной филармонии Виктория Чернова. Начало в 18.30. Организаторы гарантируют гостям прекрасное настроение и позитивные эмоции.-0-