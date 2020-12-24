МВД подарило Радошковичскому учебно-педагогическому комплексу оборудование для детской площадки

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел во время республиканской акции "Наши дети" подарило Радошковичскому детскому саду - средней школе Молодечненского района оборудование для детской площадки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для оказания помощи детям не надо ждать проведения акций, надо это делать постоянно и насколько возможно. Наше офицерское собрание и ветеранская организация приняли решение собрать деньги, игрушки, одежду для оказания помощи детям, которые находятся в трудном материальном положении. Я считаю, что взрослые должны нести детям добро, - сказал Иван Кубраков. - Хочу пожелать этим ребятам, чтобы они обязательно вернулись в свои семьи, а взрослым - чтобы подумали, кого теряют. В свою очередь Министерство внутренних дел сделает все, чтобы в семьях царило благополучие".

Воспитанники и учащиеся подготовили для гостей новогодний утренник. "Это большой подарок для нас, взрослых. Мы сегодня привезли более 30 изделий для комплектования детской площадки, а также сладкие подарки, - отметил министр. - Наша дружба с этим учебным заведением длится много лет, приезжаем сюда не только на акцию "Наши дети". Стараемся по мере возможности оказывать посильную помощь". Кроме того, Иван Кубраков пригласил детей посетить с экскурсией подразделения МВД.

Ребята с удовольствием и восторгом рассказывали о себе, демонстрировали творческие способности, исполняли любимые песни и водили хоровод вокруг новогодней елки. Ансамбль песни и танца МВД подготовил для ребят концертную программу.

Воспитанники Радошковичского детского сада - средней школы Молодечненского района, как и все дети, верят в чудеса, их сердца полны доброты, любви и искренности. И, конечно же, в их мире есть место новогодним чудесам и сказкам.

Как рассказала 11-летняя Ангелина, ребята долго готовились к сегодняшнему празднику. "Мы очень долго учили слова, репетировали. А сегодня еще надо было накраситься. Но мне все очень понравилось. Приехали гости с подарками, а еще я написала два письма Деду Морозу. Попросила книгу, которую давно хотела, игрушку и рюкзак с пеналом", - поделилась девочка.

Как похвасталась нам 12-летняя Карина, у нее уже есть первый новогодний подарок. "Дедушка Мороз мне принес рюкзак, я еще попросила картину по номерам, потому что люблю рисовать", - отметила Карина.

Кристине 7 лет и ее самое заветное желание - вернуться домой. "Я верю в Деда Мороза, а еще с ним обязательно приходит Снегурочка. Мне подарили куклу Lol. Но больше всего на свете я мечтаю поехать домой, к родителям", - добавила она.

Радошковичская школа-интернат открыта в 1960 году, в 2020-м реорганизована в учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа. Сегодня в ней обучаются 162 ребенка, 20 из которых находятся в отделении социального приюта. Это дети от 3 до 15 лет. Максимальное количество времени, которое они могут находиться в приюте, - шесть месяцев. "Дети, изъятые из семей впервые, практически все в скором времени возвращаются обратно. Более длительным оказывается процесс, если это происходит повторно. В случае, если за шесть месяцев родители не получили разрешение забрать ребенка, то подается дело в суд на лишение родительских прав", - пояснил директор учебного заведения Игорь Дятловский.-0-