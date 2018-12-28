МВД проспонсировало установку тревожных кнопок в 59 учреждениях образования Гродненской области

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент охраны МВД на безвозмездной основе оборудовал техническими средствами охраны 59 учреждений образования в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе департамента.

В учреждениях образования сейчас заканчивается монтаж и наладка технических средств и систем охраны с дальнейшим подключением на пульты централизованного наблюдения подразделений департамента. Среди объектов, где установили тревожную кнопку, - гродненский ясли-сад №85.

"Дети - самое дорогое, что у нас есть. И необходимо сделать все ради их безопасности", – отметил начальник Гродненского областного управления Департамента охраны Олег Гишко.

В свою очередь заведующая сада Ирина Добренко поблагодарила правоохранителей и пригласила их на новогодний утренник, который подготовили воспитанники.

На договорной основе посты физической охраны подразделений Департамента охраны выставлены на 97 учреждениях образования. Сотрудники ведут постоянный контроль за состоянием правопорядка не только в зданиях, но и на прилегающих к ним территориях. Ручными системами тревожной сигнализации оборудовано более 3 тыс. учреждений, что позволяет группам задержания в считанные минуты реагировать на сигналы тревоги.

Акция оказания спонсорской помощи по оборудованию учреждений образования тревожными кнопками посредством Департамента охраны инициирована МВД с 2015 года. Техническими средствами охраны уже безвозмездно оборудовано 595 объектов по всей стране.-0-