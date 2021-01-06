МВД: в Минске 5 января за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны 25 человек

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 5 января за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны 25 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Вчера некоторые Telegram-каналы и интернет-ресурсы растиражировали провокационные видеонарезки о якобы беспричинных задержаниях во дворах столичных микрорайонов Уручье и Новая Боровая, угрозах боевым оружием мирным прохожим. Создатели шокирующих новостей ожидаемо умолчали о подробностях событий и о том, что им предшествовало, - рассказали в МВД. - В Уручье собралась группа людей с незарегистрированной символикой и устроила во дворе шумное шествие. Гуляющие под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами, не забывая при этом проводить демонстративные фотосессии для последующего распространения в интернете".

Сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящем во дворах и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка. "Особо обратило на себя внимание видео из микрорайона Новая Боровая, на котором девушка пытается вырваться от задержавшего ее сотрудника. К сожалению, кадров, демонстрирующих, что этому предшествовало, для просмотра не предложено: компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику, а увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув "милиция", догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную. В ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, оттолкнул ногой приближающегося к нему мужчину, чтобы увеличить дистанцию, и до прибытия патрульной группы контролировал ситуацию", - отметили в ведомстве.

Всего 5 января в столице задержаны 25 человек. "Стоит напомнить, что проведение подобных дворовых перформансов нарушает спокойствие других граждан и расценивается как организация несанкционированного мероприятия с использованием незарегистрированной символики. Милиция не впервые реагирует на сборы во дворах, в том числе под предлогом чаепития, и многократно предупреждала граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях. Но некоторые жители игнорируют предупреждения и по-прежнему продолжают в них участвовать", - добавили в МВД.-0-