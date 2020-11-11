Мы должны создать студентам все условия для развития - Мартынюк

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мы должны создать студентам все условия для развития. Таким мнением поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время встречи с профессорско-преподавательским составом Могилевского государственного университета продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны создавать студентам все условия для развития. Это касается качественной подготовки в вузах, обеспечения при необходимости на время учебы жильем, гарантии первого рабочего места. Поддержка на должном уровне не только образовательной деятельности, но и воспитательной работы в вузе - все это должно проводиться в тесном сотрудничестве, - отметил Леонид Мартынюк. - Мы не должны упускать нашу молодежь. Вместе с вами будем проводить встречи, общаться со студентами. У нас есть точки соприкосновения, есть пути для развития. В силу своих возможностей буду оказывать помощь вузу. Я уверен, что наша совместная работа даст плодотворный результат на благо нашей страны".

Леонид Мартынюк обсудил с коллективом вуза и важные вопросы развития университета. Среди них - смена названия, открытие новых специальностей, расширение экспорта образовательных услуг и другое.

По словам проректора по воспитательной работе университета продовольствия Ольги Мациковой, смена названия вуза - важный шаг в его развитии. "Он будет называться Белорусский государственный инженерно-технологический университет. Это единственный профильный вуз республики, который готовит специалистов для пищевой промышленности и сферы общественного питания. Все области нашей страны заказывают у нас кадры, - отметила Ольга Мацикова. - Сейчас вуз - региональный, а смена названия придаст университету статус республиканского. Решение о смене названия поддержано на уровне местных властей, Министерства образования, которое является учредителем нашего вуза. Поэтому надеемся, что первого сентября следующего учебного года мы будем принимать студентов уже в другом статусе".

По словам ректора МГУП Максима Киркора, сейчас в вузе обучается 161 иностранный студент. "Мы стараемся расширять географию нашего вуза. У нас обучаются студенты со всей Беларуси, много ребят из Туркменистана. В следующем году ждем студентов из Узбекистана. Продолжаем работать в этом направлении", - отметил он.

Максим Киркор

Еще одним важным моментом обсуждения стало распределение студентов после обучения.

"Специфика данного вуза в том, что многие студенты после окончания обучения чувствуют в себе силы, чтобы открыть свое дело, - сказал во время встречи заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Сегодняшняя система распределения не предполагает распределения в свой же бизнес. Эта тема уже много раз обсуждалась на разных уровнях, в том числе в Министерстве образования. У них (выпускников. - Прим. БЕЛТА) может и не быть сразу крупных ресторанов, но даже открытие кофейни на 5-6 мест - это тоже серьезное дело. И в этом направлении нужно поработать".

Прирастает вуз и новыми учебными программами. "В этом году мы набрали студентов на новую специальность - "управление инновационными проектами промышленных предприятий". Сейчас востребованы такие специалисты. Сюда поступили ребята с высокими результатами ЦТ, с ними приятно работать, - рассказала Ольга Мацикова. - В следующем году планируем открыть специальность по ресторанному сервису. Ни один вуз в стране не готовит специалистов по такому направлению. Если мы претендуем на звание туристической державы, мы должны предлагать гостям уровень сервиса, к которому они привыкли. У нас для этого есть все необходимое. Еще одна новая специальность, которая появится в следующем году, - "техногенная безопасность". Надеемся, что она тоже будет востребована, потому что охрана окружающей среды, обеспечение безопасных условий жизнедеятельности всегда важно и актуально".

Валерий Малашко

Сейчас на дневной форме в университете продовольствия обучается более 1,5 тыс. студентов, на заочной - около 3 тыс.-0-

Фото Олега Фойницкого