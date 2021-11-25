"Мы не хотим возвращаться: в Курдистане нас убьют. Хотим жить в Европе". Беженцы в ТЛЦ устроили стихийный митинг

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы в транспортно-логистическом центре на границе устроили стихийный митинг, передает корреспондент БЕЛТА.

Они подготовили плакаты с требованиями пропустить их в Европу и не возвращать в Курдистан. "Мы не хотим возвращаться в Курдистан. Нас там убьют. Мы не террористы, мы хотим жить в Европе", - написали отчаявшиеся люди.

Вышли на митинг и дети, и женщины. "Сколько мы будем мучаться, спать в лесу, умирать?!" - беженка просит журналистов передать эти вопросы Европе.

"Мы не хотим оставаться в Польше. Мы идем в Германию. Почему нас не пропускают?" - говорят другие беженцы на митинге. Обращаются они к политикам ФРГ.

"Мы не сумасшедшие, как про нас говорят! Мы не террористы. Мы люди! С нами дети. Мы хотим лучшей жизни! Я хочу, чтобы мои дети получили хорошее образование", - говорит еще одна из беженок на митинге в ТЛЦ.-0-

Фото Леонида Щеглова