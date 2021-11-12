"Мы не останемся в стороне от чужого горя" - в Могилеве собирают гуманитарную помощь для беженцев

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская областная организация Белорусского общества Красного Креста собирает гуманитарную помощь для беженцев, которые уже почти неделю находятся на белорусско-польской границе. Машина с ценным грузом выедет из Могилева в Гродно завтра рано утром. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский.

"Главная миссия нашей организации - уменьшить страдания людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И мы видим, какой ужас сейчас происходит на границе Беларуси и Польши. Там страдают люди. А это мужчины, женщины, беременные и дети разного возраста. Сейчас холодает, людям нужны теплая одежда, еда, вода. И мы объявили в областном центре сбор вещей и продуктов для этих людей. Потому что мы не можем остаться в стороне от чужого горя", - отметил Андрей Мартыновский.

В Могилеве на улице Якубовского, 33 принимают теплую одежду и обувь для взрослых и детей, нескоропортящиеся продукты питания, одеяла, средства гигиены. "Активно к помощи присоединились предприятия Могилева: "Домочай", "Бабушкина крынка", "Могилевлифтмаш" и другие. Нам поступает много звонков, приходят обычные жители города. И каждый старается помочь. Это говорит о том, что у нас отзывчивые, милосердные люди, которым больно смотреть на страдания других людей", - подчеркнул председатель областной организации.

Буквально на днях сбор гуманитарной помощи для беженцев будет организован и в районах Могилевской области. Помочь сможет каждый желающий.

"То, что сейчас происходит на границе, - страшно и бесчеловечно. Эти люди бежали от войны. Единственное, что им нужно, - возможность жить в спокойной и мирной стране. А сейчас им приходится ночевать на земле под открытым небом. Человеческая жизнь - самая большая ценность. И в этой сложной и страшной ситуации мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить страдания беженцев", - подчеркнул Андрей Мартыновский.-0-