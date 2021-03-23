На 11-м км автодороги Колодищи-Заславль 24 марта будет ограничено движение

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 11-м км автодороги Колодищи - Заславль 24 марта с 11.00 до 13.00 будет ограничено движение в связи с проведением следственного эксперимента по факту ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Завтра, 24 марта, с 11.00 до 13.00 на 11-м км автодороги Колодищи - Заславль запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в направлении Заславля", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-