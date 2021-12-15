На 17 площадках в Витебской области появятся елки желаний от Красного Креста

15 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Жители Витебской области с 16 декабря смогут поучаствовать в акции Красного Креста "Елка желаний" и воплотить мечты детей из числа уязвимых категорий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Галина Желанова.

Шесть из 17 елок будут установлены в крупных торговых центрах Витебска, остальные распределят по регионам. Волонтеры будут раздавать красочные листовки и рассказывать, чем неравнодушные граждане могут помочь детишкам, лишенным родительской ласки и заботы. Новогодние деревья желаний будут украшены фотографиями мальчиков и девочек с записками, какие подарки они мечтают получить во время главного зимнего праздника. Также желающие смогут пополнить копилки денежными пожертвованиями. "В этом году на собранные от населения средства приобретем сюрпризы для малышей из детских домов, семей, находящихся в опасном социальном положении. Вместе с загаданными ими подарками ребятам вручат те, о которых малыши и не подозревают", - отметила Галина Желанова.

Она добавила, что в прошлом году удалось охватить акцией добра около 1 тыс. детишек по всей области. Спонсор, пожелавший остаться инкогнито, подарил для детей три велосипеда, которые отправились воспитанникам витебского детского дома. "Мы надеемся, что взрослые помогут маленьких жителям Витебщины ощутить все волшебство Нового года и подарят им не просто подарки, а частичку душевного тепла. Желающие могут уточнять у волонтеров Красного Креста в торговых центрах, чем еще и где можно оказать дополнительную помощь нуждающимся деткам, или обращаться к нам в областную организацию", - подчеркнула Галина Желанова.-0-