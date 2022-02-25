На Александрийском участке для голосования на референдуме явка превысила 40%

25 февраля, Шклов /Корр. БЕЛТА/. На Александрийском участке для голосования на референдуме №10 явка превысила 40%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель участковой комиссии Валентина Лагунова.

"На нашем участке для голосования на референдуме внесены в списки 465 человек, - отметила Валентина Лагунова. - У нас голосуют жители агрогородка Александрия и еще нескольких населенных пунктов: деревень Замошье, Герасимовщина и Стайки, а также поселка Станция Копысь. Конечно, есть особенность на сельских участках для голосования. Сюда приходят люди старшего возраста, которые очень добросовестно и ответственно относятся к выполнению гражданского долга. На сегодня явка голосующих на референдуме составила на нашем участке более 40%".

При этом очередей нет - члены комиссии оперативно справляются: регистрируют, выдают бюллетень и направляют в кабинку для голосования.

В день выборов есть предусмотренная законодательством практика: к людям, которые не могут по состоянию здоровья прийти на участок в основной день голосования, выезжают на дом. В комиссию уже поступило 52 таких заявки.

Работник ОАО "Александрийское" Алексей Слесарев пришел досрочно проголосовать в обеденное время - благо, в агрогородке все в шаговой доступности. "Считаю, референдум - важное и нужное событие, - сказал он. - Оно направлено на развитие и процветание нашей страны, создание будущего для белорусской молодежи, сохранение нашей истории: должны восстанавливаться памятники, чтиться традиции. Очень важно, что Конституция направлена на сохранение целостности нашей страны".

В числе голосующих - директор Александрийской средней школы Шкловского района Екатерина Петровская: "Я всегда принимаю активное участие в политической жизни страны, однако голосую на референдуме впервые - до этого ходила только на выборы. Форма досрочного голосования - это очень удобно, и я этой возможностью воспользовалась. Сегодня сделала выбор в пользу будущего Беларуси: хочу, чтобы сохранился мир в нашей стране, чтобы она оставалась самостоятельной и процветающей. Считаю, что на участок для голосования должен прийти каждый гражданин".

Как работник системы образования, Екатерина Петровская понимает, насколько важно обеспечить преемственность поколений и сохранять историческую память. Все это прописано в обновленной Конституции. "Все эти понятия - важные составляющие воспитания нашего подрастающего поколения. Традиции и историю, созданные нашими предками, нужно сохранять. Мы должны не только ценить все то, что было сделано до нас, но и приумножать. Это делает нашу страну богаче и сильнее", - подытожила она.-0-

Фото Олега Фойницкого