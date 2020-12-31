На арендуемых озерах Витебской области выявили нарушения

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области совместно с территориальными подразделениями Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте проверили, как местные власти и арендаторы соблюдают правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства на водоемах. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области по надзору за исполнением природоохранного законодательства прокуратуры региона Елена Козлова.

В Браславском, Миорском, Глубокском, Городокском и других районах выявлены случаи систематического нарушения арендаторами правил о необходимости вылова рыбы согласно квотам. Это является одним из оснований досрочного расторжения договора аренды по требованию исполкома. Однако местные власти таких решений не инициировали.

Не всегда арендаторы в полной мере создают благоприятные условия для любительской рыбалки, по размещению на берегах рыболовных угодий соответствующей информации, зарыблению водоемов, а также содержанию в надлежащем состоянии их берегов. "В большинстве проверенных районов не обеспечивается выполнение требований законодательства об охране и использовании рыболовных угодий фонда запаса. Постоянная работа по предупреждению, выявлению и пресечению случаев браконьерства не организована, меры по разработке рыбоводно-биологических или биологических обоснований зарыбления на эти угодья за счет средств бюджета не принимались, мероприятия по их зарыблению в последнее время не проводились", - отметила Елена Козлова.

Для устранения нарушений закона и недопущения их в будущем прокуроры внесли соответствующие представления в райисполкомы, виновные будут привлечены к административной ответственности. Прокуратура региона об имеющихся проблемах проинформирует Витебский облисполком.-0-