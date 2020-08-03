На аукционах января-июня продано объектов собственности Минска почти на Br30 млн

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Мингорисполкома и Минский городской центр недвижимости подвели итоги работы за первое полугодие. Они оценили эффективность использования госимущества и увеличение поступлений в бюджет Минска от операций с гособъектами, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного имущества Мингорисполкома.

Каждый год составляется календарный график по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности города. Не стал исключением и 2020-й. В январе - июне в отношении 19 объектов недвижимости, попавших в график, Мингорисполком оперативно принял решения об отчуждении. "Минскгоримущество" продало на аукционах два объекта столичной собственности общей стоимостью Br6220,9 тыс. Минский городской центр недвижимости провел 92 аукциона, общая сумма продаж на которых превысила Br23 млн.

При этом комитет не только продает объекты госсобственности, но и контролирует выполнение условий продажи. Также при подготовке решений Мингорисполкома об отчуждении объектов недвижимости "Минскгоримущество" с балансодержателями тщательно прорабатывают условия продажи объектов в соответствии с их функциональным назначением. Эти условия отражаются в договорах купли-продажи. В целом созданы правовые условия для того, чтобы новые собственники стремились исполнить свои обязательства, а у продавца были инструменты воздействия на тех, кто этого не делает.-0-