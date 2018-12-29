На аукционах "Витебскоблимущества" за год продано 99 неиспользуемых объектов почти на Br3 млн

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано 99 неиспользуемых объектов недвижимости на общую сумму почти Br3 млн. Об этом сегодня после завершения последних в текущем году торгов, которые прошли результативно, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов.

По количеству реализованных зданий и сооружений рост составил порядка 24% по сравнению с 2017 годом, при этом объем вырученных от продажи недвижимости денег увеличился более чем в 1,6 раза. В основном пользовались спросом объекты производственного назначения, около трети проданных зданий - это бывшие школы, детские сады, клубы и библиотеки в сельской местности, уточнил Павел Лукьянов.

Одна из тенденций уходящего года - покупатели охотно приобретают приглянувшиеся здания, впервые вставленные на торги. Например, один из таких объектов купил сегодня на аукционе индивидуальный предприниматель из Постав. В состав лота были включены административное одноэтажное здание 1954 года постройки общей площадью более 330 кв.м и площадка для автотранспорта размером около 286 кв.м, расположенные в Поставах.

Интерес к недвижимости проявили три участника, а победитель определился на 17 шаге аукциониста, когда цена лота выросла почти в 4 раза до Br183 тыс.

По словам нового собственника, после капитального ремонта и модернизации он планирует сдавать здание в аренду торговым предприятиям. Сейчас спрос на подобную недвижимость в районах очень высок, а подготовленных объектов не хватает, добавил он.

Как отметил Павел Лукьянов, в 2018 году также продолжалась работа по продаже коммунального имущества арендаторам, которые занимают недвижимость более 3 лет и добросовестно исполняют обязанности по договорам аренды. Таким целевым образом реализовано 17 объектов почти на Br1,4 млн, а всего с 2013 года арендаторам продано более 90 объектов на общую сумму около Br6,9 млн.

В январе-феврале 2019 года на торги, организованные комитетом "Витебскоблимущество", выставлено более 80 объектов недвижимости.-0-