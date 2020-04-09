На АЗС для транзитных фур дезинфекция проводится дважды в сутки - Минскоблнефтепродукт

9 апреля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. На всех автозаправочных станциях Минской области организована обработка с использованием дезинфицирующих средств, в том числе особые меры предосторожности применяются на АЗС для отдыха водителей транзитных фур. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" Анатолий Короткий.

"На сегодняшний день в Минскоблнефтепродукте 80 автозаправочных станций, из них пять определены Совмином для остановки на отдых фур, которые выезжают за пределы Беларуси. Все АЗС оснащены необходимыми средствами защиты, выполняются необходимые процедуры с дезсредствами. Также все наши работники прошли обучение, которое проводила санэпидстанция в Молодечно", - рассказал Анатолий Короткий.

Предписанные санстанцией меры включают влажную уборку помещений, обработку поверхностей, с которыми соприкасаются люди, дезинфицирующими средствами. Персонал обязательно носит маски и перчатки. В зале обслуживания наклеены ленты для соблюдения дистанции, кассира от клиентов отделяет защитное стекло.

Например, на одной из пяти крупных заправок, где останавливаются водители транзитных фур, работник в защитных очках, халате, респираторе, вооруженный 11-литровой емкостью с дезраствором (на спиртовой основе), дважды в сутки обрабатывает аэрозольно всю входную группу АЗС, колонки и пистолеты. Затем поверхности еще протираются. Тот же раствор применяется для мытья полов в торговом зале, в туалетах.

Самое главное на сегодняшний день - безопасность людей, которые трудятся в местах с высокой проходимостью. Хотя общий поток автомобилистов на трассах уменьшился (в городе заметно меньше), поток грузовых автомобилей, по ощущениям работников АЗС, даже увеличился. По ночам все стоянки переполнены. Поэтому внимание к мерам безопасности на таких объектах повышенное.-0-

Фото Оксаны Манчук