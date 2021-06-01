На базе 120-й бригады организовали спортивно-патриотические лагеря для школьников

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Минске прошло торжественное открытие спортивно-патриотических лагерей для школьников Первомайского, Советского и Заводского районов столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На базе бригады в течение недели отдохнут около 1 тыс. школьников.

"Мы подготовили для ребят интересную и насыщенную программу. Будут проходить занятия по предметам боевой подготовки, в том числе с выполнением нормативов по огневой, тактической, военно-медицинской подготовке, военной топографии, связи и РХБ защите. Завершатся спортивно-патриотические лагеря военно-спортивным праздником "Патриот", - рассказал заместитель командира бригады по идеологической работе Андрей Фащенко.-0-