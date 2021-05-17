17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На БМЗ восстановили работу цехов после аварийного отключения насосов водоподготовки, сообщили БЕЛТА на предприятии.

По состоянию на 19.30 работа сталеплавильных печей электросталеплавильного цеха №1 и стана сортопрокатного цеха №1 восстановлена. Время вынужденного простоя службы этих подразделений использовали для профилактических работ.

На предприятии отметили: в электросталеплавильном цехе №2, сортопрокатном цехе №2, трубопрокатном и сталепроволочных цехах производственные процессы проходили сегодня в штатном режиме.

Как сообщалось, аварийное отключение насосов водоподготовки в здании сортопрокатного цеха №1 на территории ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" произошло в ночь с 16 на 17 мая. "В результате отключения насосов произошло подтопление машинного зала с насосами. Из-за отсутствия подачи охлаждающей воды остановлено оборудование в сортопрокатном цехе и электросталеплавильном цехе №1. Работала только одна из двух сталеплавильных печей. Пострадавших нет", - рассказали в областном управлении МЧС.

Причиной инцидента, по данным областного управления МЧС, стало короткое замыкание распределительного устройства РУ-40 водного хозяйства сортопрокатного цеха.-0-