12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Брестском полигоне отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования во время учения "Союзная решимость - 2022", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

На полигоне Брестский десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады выполнял задачи по усилению охраны участка условной государственной границы.

В районе выполнения задачи десантники обнаружили незаконное вооруженное формирование. Условный неприятель попытался прорваться на одном из направлений, где плотным огнем его встретила рота "голубых беретов". Силами минометного и гранатометного взводов, расчетов ПТУР, бронетранспортеров и стрелкового оружия враг был уничтожен.-0-

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