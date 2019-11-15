На "Дажынках" в Могилеве наградили коллективы столовых за организацию питания во время жатвы

15 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Среди награжденных передовиков на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2019" в Могилеве оказались и коллективы столовых, которые показали высокую результативность в качественном и бесперебойном обеспечении горячим питанием участников жатвы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.

"Для работников общепита жатва - это тоже горячая пора, на которой приходится работать в усиленном режиме, - отметили в объединении. - От того, насколько вкусно и сытно в этот период будет работникам полей, зависит размер хлебного каравая. Именно поэтому профсоюзы ежегодно проводят соревнования среди объектов общественного питания, задействованных в уборочной кампании".

Диплом первой степени и денежная премия в размере Br700 от областного объединения профсоюзов присужден коллективу столовой ПТУП "Агрокомплекс "Светлый" Чериковского района. Второе место и премия в размере Br600 досталась столовой филиала "Приграничный" ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов". Третье место и Br500 - у столовой ЗАО "АСБ-Агро Тетерино" Круглянского района.

В областном объединении отметили, что профсоюзы традиционно уделяют пристальное внимание поощрению передовиков жатвы и лидерам трудовых соревнований. Чтобы поздравить экипажи комбайнеров, водителей на отвозке зерна, операторов зерносушильных комплексов без отрыва от рабочего процесса, профсоюзные работники выезжают прямо в поле.

"Всего за добросовестный труд и высокие показатели в уборке урожая зерновых культур в 2019 году Могилевское областное объединение профсоюзов поощрило 121 победителя трудового соревнования с вручением ценных подарков в денежном выражении на Br4,45 тыс., - уточнили в объединении профсоюзов. - Суммарно во время уборочных работ, а также на районных и областном мероприятиях, фестивалях-ярмарках "Дажынкі-2019" профсоюзные организации работников АПК наградили и запланировали к награждению почти 900 человек более чем на Br40 тыс.".-0-