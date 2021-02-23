На диалоговых площадках всегда рождаются новые молодежные инициативы - Зинкевич

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На диалоговых площадках всегда рождаются новые молодежные инициативы, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"БРСМ традиционно принимает участие в республиканском празднике "Молодежная столица Республики Беларусь". И этот год не исключение. Мы очень рады, что поддержана молодежная инициатива и будет продолжена наша акция "Память сердца". 25 февраля состоятся торжественный митинг и возложение цветов к памятнику воинам-освободителям в Гродно", - рассказала Юлия Зинкевич.

Кроме того, союз молодежи организует две диалоговых площадки. "Одна из них - "Белорусский республиканский союз молодежи - новый взгляд" - объединит секретарей первичных организаций БРСМ учреждений высшего образования со всей республики, а также финалистов республиканского конкурса "Студент года". Мы обсудим вопросы летнего трудоустройства, ведь совсем скоро стартует третий трудовой семестр. Мы пригласили Белорусскую ассоциацию студенческого спорта, поскольку здоровый образ жизни - это одно из ведущих наших направлений. Также будут обсуждены новые студенческие проекты. Мы много инициатив озвучим именно на этой диалоговой площадке совместно со всеми секретарями высших учебных заведений", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, финалисты республиканского конкурса "Студент года" подготовили интерактивные книги для слабовидящих детей. Издания передадут в социальные учреждения Гродно вместе со средствами гигиены.

Вторая площадка - "Время возможностей" - соберет работающую молодежь и участников студотрядов. "Совет работающей молодежи функционирует в стране с 2018 года, и ребятам есть что обсудить. Это вопросы профориентации школьников, наставничества, работа с молодыми специалистами на предприятиях. Чтобы потом лучший опыт распространить повсеместно. Также по инициативе Совета работающей молодежи у нас будет дан старт конкурсу молодых специалистов "Молодой профи", - добавила Юлия Зинкевич. - Программа очень насыщенная. Думаю, что по итогам этих площадок нас ждут новые идеи, проекты и, главное, их реализация".-0-

Все материалы круглого стола здесь