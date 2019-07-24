На долю Минска приходится более 60% зарегистрированных в Беларуси интернет-магазинов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске зарегистрировано почти 64% интернет-магазинов от общего количества действующих по стране, сообщила заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Гаврильчик сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"По данным торгового реестра, число действующих интернет-магазинов, зарегистрированных в Минске, на 1 июля 2019 года составляет около 13,4 тыс., или 63,7% от общего количества зарегистрированных в Беларуси (более 21 тыс.)", - отметила Ольга Гаврильчик.

Наибольший удельный вес приходится на магазины, реализующие бытовую технику, мобильные телефоны, одежду, обувь, предметы гигиены, игрушки, мотовелотовары.-0-