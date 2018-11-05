5 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Осенняя ярмарка пройдет 7 ноября в Могилеве в сквере 40-летия Победы, сообщили БЕЛТА в управлении торговли и услуг горисполкома.

В этот день (с 10.00 до 17.00) жители и гости города смогут приобрести на ярмарке продукцию сельского хозяйства и животноводства, прудовую живую рыбу, непродовольственные товары, кулинарные и кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки. Свои изделия представят ремесленники и народные мастера по таким традиционным видам декоративно-прикладного творчества, как керамика, лозо- и соломоплетение, резьба по дереву.

"С начала осени в Могилеве прошло немало сельскохозяйственных ярмарок, в том числе тематических, и горожане уже успели запастись на зиму недорогой сельхозпродукцией, - отметил начальник управления торговли и услуг горисполкома Владимир Казусев. - Поэтому 7 ноября мы решили провести смешанную ярмарку, чтобы могилевчане смогли по сниженным ценам дозакупить овощи и фрукты, другие необходимые им продукты питания и товары, а также приобрести что-то к праздничному столу".

В ярмарке планируется задействовать более 20 предприятий и организаций, привлечь фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей.-0-