На дорогах Минской области ямочный ремонт проведен на более 130 тыс. кв.м

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Минской области в этом году ликвидировано более 130 тыс. кв.м ямочности. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности дорожного движения КУП "Минскоблдорстрой" Валентин Вовченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, на местных дорогах есть ямочность, от которой, к сожалению, мы пока не можем уйти. Ежедневно мы работаем над этим вопросом. За этот год уже более 130 тыс. кв.м ямочности устранено. Мы стремимся к тому, чтобы ее было меньше, чтобы наши граждане ездили по хорошим, безопасным дорогам", - сказал Валентин Вовченко.

По его словам, "Минскоблдорстрой" - одно из крупнейших дорожно-строительных предприятий в Минской области по ремонту и содержанию дорог. Организация (23 филиала) обслуживает, ремонтирует и содержит 16 тыс. км автомобильных дорог региона, из них 8,3 тыс. - в асфальтобетонном покрытии.-0-