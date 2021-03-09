На дорогах Минской области за четыре дня выявлено более 2,4 тыс. правонарушений

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пятницу и выходные в Минской области выявлено более 2,4 тыс. правонарушений со стороны участников дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома

"Сотрудники ГАИ также выявили 44 нетрезвых водителя, 126 управляли транспортными средствами, не имея на это права, один факт зарегистрирован повторно. 409 пешеходов нарушили ПДД, 100 из которых были пьяны, 193 пеших участника движения подверглись опасности, не обозначив себя в темное время суток световозвращающими элементами. Нарушители привлечены к административной ответственности", - рассказали в ГАИ.

За четыре дня в Минской области произошло шесть ДТП, в результате которых один человек погиб, шесть травмированы. Случилось 149 дорожных аварий без пострадавших, эти ДТП были вызваны невнимательностью и несоблюдением мер безопасности водителями при движении.

Так, 7 марта около 4.40 в Пуховичском районе 17-летний водитель "Додж Гранд Караван", не имея права управления, ехал по 2-му км автодороги Караваево - Голоцк в направлении деревни Голоцк. Он неверно выбрал скорость, не справился с управлением, оказался в правом по ходу движения кювете, где наехал на земляную насыпь, а затем транспортное средство отбросило на проезжую часть. В результате водитель и его 17-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

"Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, будьте предельно внимательны за рулем, особенно в условиях плохой видимости и в темное время суток. Пешеходы, будьте дисциплинированными, переходите дорогу строго в установленных правилами местах, не забывайте обозначать себя световозвращающими элементами", - отметили в ГАИ.-0-