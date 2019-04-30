На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения свидетельств о занесении на областную Доску почета прошла сегодня в Гомеле. Заслуженные награды вручены руководителям 45 предприятий, организаций и учреждений и 3 районов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды вручены за наилучшие показатели в социально-экономическом развитии, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов по итогам работы за 2018 год.

Чествование победителей по традиции приурочено к Празднику труда, отмечаемому 1 мая. На торжественной церемонии председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов подчеркнул, что этот день в современной Беларуси символизирует единение и духовную общность трудящихся, демонстрирует внимание государства к вопросам социальной защиты граждан.

Председатель областного объединения отметил, что руководство, профсоюзные организации, трудовые коллективы районов, организаций, предприятий, учреждений, занесенных на Доску почета, продемонстрировали эффективную работу, им свойственны поиск новых подходов, создание достойных условий труда, комфортного внутреннего микроклимата. "Оценивая итоги работы 2018 года и I квартала 2019-го, необходимо отметить, что народно-хозяйственный комплекс Гомельской области сработал уверенно и достойно", - сказал Алексей Неверов. Он также убежден, какие бы важные задачи ни решались в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, главным всегда был и остается человек.

В минувшем году лучшие результаты работы среди районов продемонстрировали Мозырский и Добрушский, высоких показателей по экономии ресурсов достиг Речицкий район. Дипломы руководителям вручил исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он акцентировал внимание на том, что у региона большой потенциал для дальнейшего развития, и огромная роль в этом отведена коллективам, которые сегодня занесены на областную Доску почета.

Наградой как лучшая транспортная организация отмечены ОАО "Гомельтранснефть Дружба", а также филиал "Автобусный парк №6" ОАО "Гомельоблавтотранс". Лучшими промышленными организациями признаны ОАО "Гомельский химический завод", "Туровский молочный комбинат", "Мозырьагропромснаб", "Сатурн-1", "Гомельстройматериалы", "Речицкий метизный завод", "Гомельжелезобетон", "ЗАО "Партнер и К", "Гомельский вагоностроительный завод".

В числе лучших организаций сельского хозяйства - КСУП "Совхоз-комбинат "Заря", ОАО "Знамя Родины", филиал "Гомельэнерго" "Агрофирма имени Лебедева". За экономию ресурсов отмечены КСУП "Урицкое" и ОАО "Светлогорский агросервис".

Свидетельства о занесении на Доску почета области также вручены победителям практически во всех сферах социально-экономической жизни региона.

Доска почета Гомельской области была установлена на центральной площади города в 2007 году специальным решением облисполкома.-0-