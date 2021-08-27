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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На двух перекрестках Минска временно не работают светофоры, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, с 9.00 до 16.00 не будет работать светофорное регулирование на пересечении Партизанского проспекта с улицей Центральной. Как уточняется, запланирован ремонт.
Также до 17.00 отключены светофоры на перекрестке улицы Лобанка с улицей Бурдейного.
В УГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-