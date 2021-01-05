На двух участках дорог Минского района 5 и 6 января ограничат движение транспорта

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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на двух участках дорог 5 и 6 января в связи с проведением следственных экспериментов временно ограничат движение транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
5 января движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях будет ограничено с 18.00 до 20.00 на 27-м км автодороги Колодищи - Заславль вблизи деревни Семково. А 6 января ограничения с 18.00 до 20.30 коснутся 3-го км автодороги Крупица - Дудичи - Теребель вблизи деревни Крупица.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-