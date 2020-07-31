На двух водоемах Минской области ограничено купание детей, Дубровское все еще под запретом

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области ограничили купание детей на озере Материнское и на пляже Солигорского водохранилища, по-прежнему под запретом купание детей и взрослых на Дубровском водохранилище. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За прошедшую неделю отобраны и исследованы 212 проб воды. Две пробы воды не соответствовали по микробиологическим показателям безопасности (по одной в Солигорском и Пуховичском районах). Поэтому по данным на 31 июля купание детей ограничено на озере Материнское возле городского поселка Свислочь в Пуховичском районе и в Солигорском водохранилище.

Решение продлить запрет купаться на Дубровском водохранилище было принято по результатам детального водолазного обследования дна акватории.

На остальных зонах рекреации Минской области купание детей и взрослых разрешено.

Специалисты выявили также нарушения в девяти зонах отдыха: нескошенные сорняки, мусор на пляжах и т.п. Субъектам хозяйствования направили рекомендации и информационные письма по устранению нарушений, выписали штраф.-0-