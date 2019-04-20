На экранах в Гродненской области начался обратный отсчет до празднования Дня Независимости

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акция "Отсчет обратного времени" стартовала в Гродненской области за 75 дней до празднования 3 июля 75-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Таймер запущен на экранах, сайтах учреждений культуры и образования, бегущих строках на административных зданиях, выставках-инсталляциях в виде различных календарей.

"Помимо обратного отсчета, через подобные видеоролики, объявления планируем рассказывать жителям области о том, где и когда пройдут праздничные мероприятия", - рассказали в управлении культуры.

В регионе к значимым датам запустили еще несколько массовых проектов. С 10 апреля, например, стартовала акция "Рисуем Победу вместе". Стать участником может каждый желающий. Выставки собранных рисунков пройдут во всех населенных пунктах региона. Работы разместят в витринах и окнах торговых объектов, административных и общественных зданий.

С 5 мая по 3 июля пройдет областная акция "Военная агитбригада": концерты, творческие встречи, постановки будут организовываться в отдаленных населенных пунктах региона, где нет своих учреждений культуры. Впервые в Гродненской области в День Независимости пройдет акция "Вальс Победы": одновременно на городских площадях зазвучит музыка и на каждой из них в танце закружатся по 75 пар. Праздничные мероприятия, концерты, исторические реконструкции пройдут в регионе и 9 мая, и 3 июля.-0-