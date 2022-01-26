На электронное взаимодействие с налоговой перешли 94% субъектов хозяйствования Гомельской области

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области более 94% субъектов хозяйствования уже перешли на электронное взаимодействие с налоговыми органами, сообщил сегодня начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев на итоговой коллегии ИМНС, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник инспекции напомнил, что несколько лет в регионе идет работа, чтобы привлечь плательщиков к электронному декларированию. "В 2021 году электронное взаимодействие с налоговыми органами осуществляли более 94% субъектов хозяйствования области. 97% физических лиц представили налоговую декларацию по подоходному налогу в электронном виде", - отметил он.

Дмитрий Калеев подчеркнул: расширился круг организаций, которые обязаны представлять документы в налоговые органы в электронном формате. "За нами - разъяснительная работа, контроль за исполнением плательщиками своих обязанностей", - обратил внимание представителей налоговой системы руководитель.

Сегодня на коллегии подвели итоги работы в минувшем году, определили задачи на 2022-й. Лучшим работникам вручили награды.-0-