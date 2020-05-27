На фасаде гаражного кооператива в столице появилось огромное граффити

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Живописное граффити "#раЗАм" украсило 350-метровый гаражный комплекс в микрорайоне Курасовщина Октябрьского района столицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском комитете ОО "БРСМ".

Над созданием самого протяженного арт-объекта столицы трудилась команда граффитистов из БРСМ, авторами стали минчане Илья Трусковский и Иван Колтович. На роспись стены ушло около трех недель и 350 баллончиков аэрозольной краски.

На граффити изображены белорусы разного возраста в традиционных нарядах за работой - во время сева, сенокоса и рыбалки. Свое отражение нашли и праздники Купалье и Дожинки. Не обошлось без огромного БелАЗа, трактора "Беларус" и комбайнов. Также можно увидеть Мирский замок и костел святых Симеона и Елены (Красный костел). В центре картины красуется зубр.

Как отметил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, под девизом единства - #раЗам - пройдет весь 2020 год. "Молодежь как никогда сегодня объединена и готова сделать все, чтобы продолжать развиваться. Благодаря такому арт-объекту нам удалось не просто сделать стену более яркой, а разукрасить жизнь", - считает он.

Скоро в стране стартует летняя кампания студотрядов. В этом году ребята будут трудиться на БелАЭС и "Атланте" - более полутысячи человек примут участие в сборе холодильников. Таким образом, молодежь сможет найти себе занятие по душе и не сидеть без дела, добавил глава БРСМ.

Граффити создано во время реализации проекта по благоустройству малой родины "Мой родны кут". В этом году столичные активисты успели благоустроить и украсить немало мест. В Московском районе появились изображения славянских богов и белорусского орнамента на трансформаторной будке, в Заводском и Фрунзенском районах - парковки для велосипедов, оригинальная лестница со ступенями в виде клавиш фортепиано. Арт-объект украсил и стену гаражного кооператива вдоль ул.Стебенева: кирпичное полотно длиной более 300 м расписано пейзажами белорусской природы.-0-